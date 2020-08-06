Минздрав отреагировал на решение Луцка и Тернополя не усиливать карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что за такие решения существует ответственность

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что за такие решения существует ответственность

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ему досадно от решений Луцка и Тернополя не ужесточать карантин в связи с отнесением регионов к красной зоне.

Об этом он сообщил во время брифинга во Львове, пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Степанова, критерии, по которым определяются зоны эпидемической опасности, одинаковые для всей Украины.

Неважно название города или должности. Когда люди говорят, что "я не буду выполнять", то за это есть, во-первых, ответственность... Это не просто чье-то желание, давайте мы кого-то переведем в ту или иную зону. Это четко определенный порядок, всеми протоколами, каким образом регион переводится в тот или иной уровень опасности", - пояснил Степанов.

Он напомнил, что эти критерии определили на заседании правительства 22 июля, они открыты и постоянно публикуются на сайте Минздрава.

Здесь нет никакой политики. Поэтому досадно, что такая реакция, конечно, что они вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан, начинают переходить в другую плоскость", - добавил министр.

Степанов отметил, что украинское законодательство четко определяет ответственных за контроль соблюдения карантина и предусматривает конкретную ответственность за невыполнение этих ограничений.

Ранее Степанов пригрозил режимом ЧС регионам, которые протестуют против карантина.