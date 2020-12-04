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04 декабря 2020, 18:38 8

Перечень ограничений при локдауне Кабмин обнародует 9 декабря - Шмыгаль

04 декабря 2020, 18:38 8
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При разработке усиленных карантинных мероприятий Правительство учтет предложения мэров и глав ОГА
При разработке усиленных карантинных мероприятий Правительство учтет предложения мэров и глав ОГА
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров обнародует запланированные мероприятия усиления карантина во время заседания 9 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает RegioNews.

Во встрече также приняли участие руководство Министерства здравоохранения и другие представители правительства.

Премьер-министр рассказал, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

Он отметил, что мэры городов и главы ОГА пришли к соглашению об ограничении на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.

Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что на период действия карантина в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами.

Важно, что все проверки бизнеса в настоящее время, в том числе Государственной налоговой службой и другими контролирующими органами, запрещены. Могут осуществлять только проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий", - подытожил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль рассказал о программах поддержки бизнеса и людей на карантине.

25 ноября Кабмин провел опрос среди мэров городов по поводу карантина.

коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль локдаун
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