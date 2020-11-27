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27 ноября 2020, 10:56 27

Степанов сказал, когда власть будет оценивать эффективность карантина выходного дня

27 ноября 2020, 10:56 27
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В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19
В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19
Фото: Минздрав
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Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19.

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не раньше чем через две-три недели.

"Сработали те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения карантина - снижение динамики заболеваемости COVID-19", - заявил Степанов.

Напомним, ранее Степанов пообещал украинцам, что их предупредят о полном локдауне за 7-10 дней.

коронавирус Украина карантин Минздрав Министерство
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