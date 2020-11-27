Степанов сказал, когда власть будет оценивать эффективность карантина выходного дня
В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19
В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19
Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают снижение динамики заболеваемости COVID-19.
Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не раньше чем через две-три недели.
"Сработали те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения карантина - снижение динамики заболеваемости COVID-19", - заявил Степанов.
Напомним, ранее Степанов пообещал украинцам, что их предупредят о полном локдауне за 7-10 дней.
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