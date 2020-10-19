Стало известно, сколько нардепов в Раде заразились коронавирусом

Парламент завтра не будет голосовать за Госбюджет-2021

Парламент завтра не будет голосовать за Госбюджет-2021

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Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня болеют и переболели коронавирусом 60 парламентариев.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительной рады, информирует RegioNews.

"По состоянию на сегодня болеет или переболело (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов", - сказал он.

Разумков добавил, что некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, поскольку имели контакт как с избирателями, так и с коллегами которые также заболели.

Также спикер парламента подчеркнул, что именно из-за болезни многих народных избранников Рада была вынуждена отсрочить голосование за государственный бюджет на 2021 год, которое должно было состояться 20 октября.

Напомним, что Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов, однако должна была собраться 20 октября для голосования за госбюджет на следующий год.