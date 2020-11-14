Во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков - что происходит

Возле входов во львовские рынки с самого утра дежурят полицейские патрули

Возле входов во львовские рынки с самого утра дежурят полицейские патрули

Фото: Facebook

Утром 14 ноября во Львове работники полиции заблокировали работу крупнейших рынков во исполнение решения Кабинета Министров о карантине выходного дня.

Об этом сообщают местные издания, а также полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители блокируют работу рынков "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также торгового центра на Сыхове "Искра".

Известно, что полицейские не перекрывают входы на рынки, только следят за торговцами, чтобы те не работали. Предприниматели не становятся за прилавки из-за нежелания получить штраф.

О том, оштрафовали ли кого-то из предпринимателей, в полиции не сообщают, также не сообщают возле еще каких рынков, торговых центров или других заведений дежурит полиция", - пишет издание Zaxid.net.

Полиция Львовщины сообщает, что по состоянию на 11:00 субботы они получили 11 сообщений о нарушении правил карантина. В пресс-службе полиции сообщили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

Правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения - притягивают их к предусмотренной законодательством ответственности. В частности, составляют админпротоколы по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.