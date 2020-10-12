Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев

Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области (741)

Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области (741)

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4420 человек, умерли 43 больных, выздоровели 903 пациента.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области - 741, Сумской области - 418, Полтавской области - 244, Хмельницкой области - 219.

В Киеве за прошедшие сутки - 196 новых случаев коронавируса. В Киевской области заболевание подтвердили у 213 человек, а в Ровенской области зафиксировали 203 новых случая.

За все время пандемии в Украине заболело 265 454 человек, из них 114 410 выздоровели, летальных исходов - 5015.

Напомним, коронавирус в Украине: за минувшие сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли.

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