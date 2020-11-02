В Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун

Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день

Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 20 тысячах новых больных COVID-19 в день, когда на 100% заполнятся койкоместа.

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