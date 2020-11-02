В Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун
Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день
Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 20 тысячах новых больных COVID-19 в день, когда на 100% заполнятся койкоместа.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1", передает RegioNews.
Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", - подчеркнул министр.
Напомним, 22 октября Зеленский заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах новых больных COVID-19 в день.
Кроме того, ранее Зеленский пообещал не отправлять украинцев снова на жесткий карантин.
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