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02 ноября 2020, 11:22 388

В Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун

02 ноября 2020, 11:22 388
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Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день
Он теперь может быть при 20 тысячах больных в день
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 20 тысячах новых больных COVID-19 в день, когда на 100% заполнятся койкоместа.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1", передает RegioNews.

Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", - подчеркнул министр.

Напомним, 22 октября Зеленский заявил, что полный локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах новых больных COVID-19 в день.

Кроме того, ранее Зеленский пообещал не отправлять украинцев снова на жесткий карантин.

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коронавирус карантин Минздрав пандемия Максим Степанов
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