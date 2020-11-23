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23 ноября 2020, 11:22 4

Арахамия вслед за Ермаком получил отрицательный тест на COVID-19

23 ноября 2020, 11:22 4
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Он выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября
Он выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия получил отрицательный повторный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, он чувствует себя хорошо.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает RegioNews.

Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - заявила Палийчук

Она отметила, что Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.

Ранее стало известно, что глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса.

коронавирус Давид Арахамия Слуга народа тесты фракция
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