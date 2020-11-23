Арахамия вслед за Ермаком получил отрицательный тест на COVID-19
Он выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября
Он выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия получил отрицательный повторный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, он чувствует себя хорошо.
Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает RegioNews.
Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - заявила Палийчук
Она отметила, что Арахамия выйдет на работу уже в понедельник, 23 ноября.
Ранее стало известно, что глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса.
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