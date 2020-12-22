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22 декабря 2020, 11:49 10

В Киеве могут закрыть все новогодние ярмарки, - Госпродпотребслужба

22 декабря 2020, 11:49 10
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Ведомство намерено усилить контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками
Ведомство намерено усилить контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками
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После того как на открытии главной елки Украины в Киеве собрались сотни людей без соблюдения правил личной безопасности, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан выступил с грозным предупреждением.

По его словам все сотрудники Госпродпотребслужбы столицы возмущены толпами, которые собираются на новогодних локациях в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на портал "Сегодня".

Ведомство намерено усилить контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", - сказал он.

По словам Олега Рубана, это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе заявили, что сейчас оснований для усиления карантина в Киеве нет.

коронавирус Украина украинцы Киев карантин
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