Очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19
За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд прироста новых больных COVID-19: 16 294 случая за сутки. За все время пандемии заболели 709 тысяч украинцев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
16294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник", - написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1639 человек;
летальных случаев - 184;
выздоровели - 8897 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 67 348 (в том числе методом ПЦР - 43 458, методом ИФА - 23 890).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 709 701 человек;
- выздоровели - 335 135 человек;
- летальных случаев - 12 093;
- проведено ПЦР-тестов - 4 463 249.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях", - сообщил министр.
Напомним, сутками ранее в Украине впервые зафиксировали более 16 тысяч новых случаев за сутки.
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