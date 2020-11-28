Очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19

Выздоровели почти 9 тысяч человек

Выздоровели почти 9 тысяч человек

Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд прироста новых больных COVID-19: 16 294 случая за сутки. За все время пандемии заболели 709 тысяч украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

16294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник", - написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1639 человек;

летальных случаев - 184;

выздоровели - 8897 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 67 348 (в том числе методом ПЦР - 43 458, методом ИФА - 23 890).

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 709 701 человек;

- выздоровели - 335 135 человек;

- летальных случаев - 12 093;

- проведено ПЦР-тестов - 4 463 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях", - сообщил министр.

Напомним, сутками ранее в Украине впервые зафиксировали более 16 тысяч новых случаев за сутки.

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