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Очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19
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28 ноября 2020, 10:26 6

Очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19

28 ноября 2020, 10:26 6
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Выздоровели почти 9 тысяч человек
Фото: pixabay.com
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За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд прироста новых больных COVID-19: 16 294 случая за сутки. За все время пандемии заболели 709 тысяч украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

16294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник", - написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1639 человек;
летальных случаев - 184;
выздоровели - 8897 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 67 348 (в том числе методом ПЦР - 43 458, методом ИФА - 23 890).

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 709 701 человек;
- выздоровели - 335 135 человек;
- летальных случаев - 12 093;
- проведено ПЦР-тестов - 4 463 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях", - сообщил министр.

Напомним, сутками ранее в Украине впервые зафиксировали более 16 тысяч новых случаев за сутки.

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