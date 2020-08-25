"Голодный карантин": в Черновцах сотни жителей пикетируют горсовет

Пикетчики выражают возмущение из-за решения правительства относительно усиления карантинных ограничений в городе

Пикетчики выражают возмущение из-за решения правительства относительно усиления карантинных ограничений в городе

Фото: ukrinform.ua

В Черновцах возле городского совета собрались около тысячи черновчан - предприниматели рынков города, перевозчики, работники заведений общественного питания, спортзалов, салонов красоты на мирную акцию протеста "Голодный карантин".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АСС.

Люди держат в руках плакаты: "Чем хуже Черновцы за Тернополь, Луцк, Львов?", "Кто будет платить за наши счета?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом" и тому подобное.

Мы требуем, чтобы нас не лишали наших конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью", - сказал председатель профсоюза Калиновского рынка Василий Шкробанец.

К митингующим вышел секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского головы, выразил уверенность, что депутаты горсовета сегодня проголосуют за отмену всех карантинных ограничений в Черновцах, которые были введены после того, как город вошел в "красную" зону.

Сделаем все, чтобы снять карантинные ограничения", - заявил Продан.

Ранее сообщалось, что Черновицкая облгосадминистрация планирует обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать ограничения, которые действуют на территории города.

Напомним, Черновцы попали в "красную зону" на две недели, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются.