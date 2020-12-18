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18 декабря 2020, 13:41 4

Нардепы назначили "ковидные” доплаты вирусологам и биохимикам

18 декабря 2020, 13:41 4
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Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата
Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект №4464 о внесении изменений в статью 77 "Основ законодательства Украины о здравоохранении" (относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу парламента.

Проект Закона разработан с целью повышения уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, привлеченных к оказанию медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинскую образование, что будет способствовать снижению дефицита кадрового обеспечения учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19 "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

Так, документом предлагается:

обеспечение специалистов обязательным страхованием за счет владельца учреждения здравоохранения;

льготные условия пенсионного обеспечения;

льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном и тому подобное.

Ранее сообщалось, что государство пожизненно будет выплачивать средства шестерым медикам, которые переболели COVID-19.

коронавирус ВР бюджет работа медики
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