Нардепы назначили "ковидные” доплаты вирусологам и биохимикам

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата

Фото: из открытых источников

Верховная Рада на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект №4464 о внесении изменений в статью 77 "Основ законодательства Украины о здравоохранении" (относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу парламента.

Проект Закона разработан с целью повышения уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, привлеченных к оказанию медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинскую образование, что будет способствовать снижению дефицита кадрового обеспечения учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19 "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

Так, документом предлагается:

обеспечение специалистов обязательным страхованием за счет владельца учреждения здравоохранения;

льготные условия пенсионного обеспечения;

льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном и тому подобное.

Ранее сообщалось, что государство пожизненно будет выплачивать средства шестерым медикам, которые переболели COVID-19.