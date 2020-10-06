Медведчук в Крыму проверил на себе российскую вакцину от COVID-19

Он утверждает, что вакцину вкололи также членам его семьи

Он утверждает, что вакцину вкололи также членам его семьи

Фото: Коммерсантъ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.

Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС", передает RegioNews.

По его словам, вакцину от коронавируса "Спутник V" он получил во время визита в оккупированный Крым.

Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - сказал Медведчук.

Напомним, Медведчук с семьей прибыл в оккупированный Крым 2 августа. О создании российской вакцины стало известно 11 августа.

Также сообщалось, что жена Медведчука Марченко владеет строительной фирмой в России.