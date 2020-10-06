17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
18:19  06 октября
Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет
18:36  06 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 19:12 3

Медведчук в Крыму проверил на себе российскую вакцину от COVID-19

06 октября 2020, 19:12 3
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что вакцину вкололи также членам его семьи
Он утверждает, что вакцину вкололи также членам его семьи
Фото: Коммерсантъ
Читайте також
українською мовою

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.

Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС", передает RegioNews.

По его словам, вакцину от коронавируса "Спутник V" он получил во время визита в оккупированный Крым.

Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - сказал Медведчук.

Напомним, Медведчук с семьей прибыл в оккупированный Крым 2 августа. О создании российской вакцины стало известно 11 августа.

Также сообщалось, что жена Медведчука Марченко владеет строительной фирмой в России.

Россия вакцина Крым ОПЗЖ Виктор Медведчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кандидат в депутаты облсовета от "Пропозиции" проводит в Житомире "опрос" с ложной анкетой
06 октября 2020, 18:08
Выдача российских паспортов в ОРДЛО: Кабмин планирует ввести санкции
06 октября 2020, 14:09
Глава Николаевского облсовета оспаривает регистрацию кандидатов в депутаты от "ОПЗЖ"
05 октября 2020, 22:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »