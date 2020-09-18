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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
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18 сентября 2020, 10:03 11

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек

18 сентября 2020, 10:03 11
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За прошедшие сутки зафиксировано 68 летальных случаев, 1573 пациента выздоровели
За прошедшие сутки зафиксировано 68 летальных случаев, 1573 пациента выздоровели
pixabay.com
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За все время пандемии в Украине всего заболело 169 472 человека, из них 75 486 выздоровели, летальных исходов - 3468.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 349 (Харьков - 254), в Одесской области - 322 (Одесса - 146), в Тернопольской области - 311, в городе Киеве - 291, во Львовской области - 205, в Ивано-Франковской области - 175", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5114 случаев;
  • Волынская область — 6689 случаев;
  • Днепропетровская область — 3765 случаев;
  • Донецкая область — 2313 случаев;
  • Житомирская область — 4774 случая;
  • Закарпатская область — 9031 случай;
  • Запорожская область — 2748 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 12031 случай;
  • Кировоградская область — 967 случаев;
  • г. Киев — 18740 случаев;
  • Киевская область — 7476 случаев;
  • Львовская область — 17869 случаев;
  • Луганская область — 706 случаев;
  • Николаевская область — 2320 случаев;
  • Одесская область — 10924 случая;
  • Полтавская область — 1390 случаев;
  • Ровенская область — 10917 случаев;
  • Сумская область — 2807 случаев;
  • Тернопольская область — 10705 случаев;
  • Харьковская область — 14264 случая;
  • Херсонская область — 766 случаев;
  • Хмельницкая область — 4339 случаев;
  • Черновицкая область — 12793 случая;
  • Черкасская область — 2891 случай;
  • Черниговская область — 3133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.

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