Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек

За прошедшие сутки зафиксировано 68 летальных случаев, 1573 пациента выздоровели

За прошедшие сутки зафиксировано 68 летальных случаев, 1573 пациента выздоровели

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За все время пандемии в Украине всего заболело 169 472 человека, из них 75 486 выздоровели, летальных исходов - 3468.