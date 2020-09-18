Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
За все время пандемии в Украине всего заболело 169 472 человека, из них 75 486 выздоровели, летальных исходов - 3468.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 349 (Харьков - 254), в Одесской области - 322 (Одесса - 146), в Тернопольской области - 311, в городе Киеве - 291, во Львовской области - 205, в Ивано-Франковской области - 175", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5114 случаев;
- Волынская область — 6689 случаев;
- Днепропетровская область — 3765 случаев;
- Донецкая область — 2313 случаев;
- Житомирская область — 4774 случая;
- Закарпатская область — 9031 случай;
- Запорожская область — 2748 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12031 случай;
- Кировоградская область — 967 случаев;
- г. Киев — 18740 случаев;
- Киевская область — 7476 случаев;
- Львовская область — 17869 случаев;
- Луганская область — 706 случаев;
- Николаевская область — 2320 случаев;
- Одесская область — 10924 случая;
- Полтавская область — 1390 случаев;
- Ровенская область — 10917 случаев;
- Сумская область — 2807 случаев;
- Тернопольская область — 10705 случаев;
- Харьковская область — 14264 случая;
- Херсонская область — 766 случаев;
- Хмельницкая область — 4339 случаев;
- Черновицкая область — 12793 случая;
- Черкасская область — 2891 случай;
- Черниговская область — 3133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.
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