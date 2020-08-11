Стало известно, какие области не готовы ослабить карантин
Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина
Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 11 августа в нашем государстве к ослаблению карантина не готовы девять областей. В то же время во Львовской области превышены показатели загруженности больниц.
Об этом сообщил Минздрав, передает RegioNews.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
- Волынская область (выявление 14,40%);
- Житомирская область (выявление 12,29%);
- Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);
- Львовская область (загруженность коек 53,31%);
- Одесская область (динамика 17,85%);
- Ровенская область (выявление 15,77%);
- Сумская область (динамика 26,44%);
- Харьковская область (выявление 14,08%);
- Черновицкая область (выявление 18,54%).
Отметим, что в Черновицкой области 11 августа впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.
Напомним, что 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.
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