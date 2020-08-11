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11 августа 2020, 12:01 4

Стало известно, какие области не готовы ослабить карантин

11 августа 2020, 12:01 4
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Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина
Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина
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По состоянию на 11 августа в нашем государстве к ослаблению карантина не готовы девять областей. В то же время во Львовской области превышены показатели загруженности больниц.

Об этом сообщил Минздрав, передает RegioNews.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

  • Волынская область (выявление 14,40%);
  • Житомирская область (выявление 12,29%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);
  • Львовская область (загруженность коек 53,31%);
  • Одесская область (динамика 17,85%);
  • Ровенская область (выявление 15,77%);
  • Сумская область (динамика 26,44%);
  • Харьковская область (выявление 14,08%);
  • Черновицкая область (выявление 18,54%).

Отметим, что в Черновицкой области 11 августа впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.

Напомним, что 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.

коронавирус карантин Минздрав больницы регионы
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