Стало известно, какие области не готовы ослабить карантин

Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина

Сейчас в Украине девять регионов не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 11 августа в нашем государстве к ослаблению карантина не готовы девять областей. В то же время во Львовской области превышены показатели загруженности больниц.

Об этом сообщил Минздрав, передает RegioNews.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Волынская область (выявление 14,40%);

Житомирская область (выявление 12,29%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);

Львовская область (загруженность коек 53,31%);

Одесская область (динамика 17,85%);

Ровенская область (выявление 15,77%);

Сумская область (динамика 26,44%);

Харьковская область (выявление 14,08%);

Черновицкая область (выявление 18,54%).

Отметим, что в Черновицкой области 11 августа впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.

Напомним, что 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.