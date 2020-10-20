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20 октября 2020, 10:22 2

Снизить риски и уменьшить скопления людей: президент просит перевести богослужения в онлайн

20 октября 2020, 10:22 2
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Хуже всего коронавирус переносят пожилые люди
Хуже всего коронавирус переносят пожилые люди
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций предложил перевести все богослужения в онлайн-режим.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Так, по мнению президента, это поможет в снижении рисков передачи коронавируса.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, снизить число зараженных и умерших возможно, если уменьшить пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей, в частности, в церквях.

Зеленский также отметил, что хуже всего коронавирус переносят пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех жертв болезни.

Напомним, президент заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.

президент церковь религия коронавирус карантин
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