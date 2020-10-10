Степанов объяснил, как будут проходить бесплатные тестирования на коронавирус в частных лабораториях

Людей с улицы тестировать не будут

Людей с улицы тестировать не будут

Фото из открытых источников

Согласно постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведению ПЦР тестирований на COVID-19, частные лаборатории будут осуществлять только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, информирует RegioNews.

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор в человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он.

По словам Степанова, это не означает, что частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты.

"Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.