ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов
Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами Министерства здравоохранения и военными медиками разработала алгоритм проведения местных выборов.
Об этом на "ДонбасМедиаФорум" рассказал член ЦИК Сергей Постивый, передает RegioNews.
По его словам, власти не будут вводить ограничения на право голосования для избирателей, даже если в них будут признаки ОРВИ или повышенная температура до 37,2.
В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. После чего все контактные зоны должны надлежащим образом протирать после каждого такого избирателя", - сообщил Постивый.
Он добавил, что физическая дистанция является обязательным требованием, однако она не совпадает с постановлением о размещении наблюдателей. Поэтому ЦИК решает вопрос о внесении изменений в это постановление.
Пропускать в помещение избирателей будут в контролируемом количестве при наличии защитных средств.
Это должно быть не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней", - отметил он.
Рекомендации ЦИК Правительство рассмотрит уже на следующей неделе. Постивый также уточнил, есть ли угроза отмены выборов из-за карантина.
Есть два случая, два основания. Во-первых, это введение военного положения. Во-вторых - введение чрезвычайного положения. Наличие красной зоны, по сути, не является основанием, чтобы признавать выборы такими, что там нельзя провести на соответствующей территории, но теоретически это возможно", - пояснил член комиссии.
Напомним, как сообщалось ранее, ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии.