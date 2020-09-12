ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов

В Комиссии объяснили, как пройдут выборы во время карантина

В Комиссии объяснили, как пройдут выборы во время карантина

Фото: flickr

Об этом на "ДонбасМедиаФорум" рассказал член ЦИК Сергей Постивый, передает RegioNews.

По его словам, власти не будут вводить ограничения на право голосования для избирателей, даже если в них будут признаки ОРВИ или повышенная температура до 37,2.

В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. После чего все контактные зоны должны надлежащим образом протирать после каждого такого избирателя", - сообщил Постивый.

Он добавил, что физическая дистанция является обязательным требованием, однако она не совпадает с постановлением о размещении наблюдателей. Поэтому ЦИК решает вопрос о внесении изменений в это постановление.

Пропускать в помещение избирателей будут в контролируемом количестве при наличии защитных средств.

Это должно быть не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней", - отметил он.

Рекомендации ЦИК Правительство рассмотрит уже на следующей неделе. Постивый также уточнил, есть ли угроза отмены выборов из-за карантина.

Есть два случая, два основания. Во-первых, это введение военного положения. Во-вторых - введение чрезвычайного положения. Наличие красной зоны, по сути, не является основанием, чтобы признавать выборы такими, что там нельзя провести на соответствующей территории, но теоретически это возможно", - пояснил член комиссии.

Напомним, как сообщалось ранее, ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии.