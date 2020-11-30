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30 ноября 2020, 17:22 7

В Раде сказали, когда предпринимателям могут начать выплачивать карантинную помощь

30 ноября 2020, 17:22 7
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Для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса
Для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса
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Выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом во время брифинга заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews.

По его словам, для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса.

"Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы за них проголосовать за них уже на этой неделе - например, в пятницу. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с председателем Верховной Рады их подписали", - заявил глава партии "Слуга народа".

Он отметил, что в таком случае со следующей недели государство сможет начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан.

Нардеп добавил, что важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четырем миллионам украинцам, которые имеют налоговый долг в пределах 3 тысяч гривен, он будет аннулирован.

Украина карантин помощь Верховная Рада предприниматели
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