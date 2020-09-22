14:31  22 сентября
Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
15:22  22 сентября
Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах
17:54  22 сентября
С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2020, 16:41 4

В Киеве в "коронавирусной" больнице второй день подряд накладывают на себя руки больные

22 сентября 2020, 16:41 4
Читайте також українською мовою
Они выпрыгивают из окна
Они выпрыгивают из окна
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столице, которая является опорной для лечения больных COVID-19, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди", – сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли.

Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

коронавирус карантин убийство смерти больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »