В Киеве в "коронавирусной" больнице второй день подряд накладывают на себя руки больные

Они выпрыгивают из окна

Они выпрыгивают из окна

Рixabay

В Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столице, которая является опорной для лечения больных COVID-19, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна.

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди", – сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли.

Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.