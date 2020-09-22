В Киеве в "коронавирусной" больнице второй день подряд накладывают на себя руки больные
Они выпрыгивают из окна
Они выпрыгивают из окна
В Киевской городской клинической больнице №4 в Соломенском районе столице, которая является опорной для лечения больных COVID-19, за двое суток двое мужчин покончили с собой, выпрыгнув из окна.
Как передает RegioNews, об этом сообщил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди", – сказано в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли.
Напомним, в Минздраве прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
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