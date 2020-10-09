13:33  09 октября
Депутатами Киевсовета хотят стать более 1600 кандидатов - ЦИК
13:52  09 октября
СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине
13:20  09 октября
Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19 в январе-феврале
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 11:56 5

Коронавирус набирает обороты: в Минздраве отрицают "накрутки" количества больных COVID-19

09 октября 2020, 11:56 5
Читайте також українською мовою
Степанов отреагировал отрицанием на то, что Минздрав манипулирует цифрами относительно коронавируса
Степанов отреагировал отрицанием на то, что Минздрав манипулирует цифрами относительно коронавируса
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ложью заявления о сокрытии статистики распространения COVID-19 в Украине и что Минздрав манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезни.

Об этом он сказал на брифинге, передает RegioNews.

Вопрос, который вчера был, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это неправда... В отличие от этих фантазий Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, например, по количеству летальных случаев", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав честно говорит о количестве коек для больных на коронавирус.

Я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавируса не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками" - сообщил он.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине набирает обороты, сегодня зафиксирован новый антирекорд - заболели свыше 5800 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус карантин Минздрав пандемия статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »