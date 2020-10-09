Коронавирус набирает обороты: в Минздраве отрицают "накрутки" количества больных COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ложью заявления о сокрытии статистики распространения COVID-19 в Украине и что Минздрав манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезни.
Об этом он сказал на брифинге, передает RegioNews.
Вопрос, который вчера был, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это неправда... В отличие от этих фантазий Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, например, по количеству летальных случаев", - сказал Степанов.
По его словам, Минздрав честно говорит о количестве коек для больных на коронавирус.
Я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавируса не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками" - сообщил он.
Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине набирает обороты, сегодня зафиксирован новый антирекорд - заболели свыше 5800 человек.
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