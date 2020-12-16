В Минздраве сказали, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса

Украина должна получить первые партии вакцины в I полугодии 2021 года - в конце I или начале II квартала

Украина должна получить первые партии вакцины в I полугодии 2021 года - в конце I или начале II квартала

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Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 раньше, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения надеются, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года.

Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, по предварительным оценкам, Украина должна получить первые партии вакцины в I полугодии 2021 года - в конце I или начале II квартала.

"Это идет по инициативе COVAX... Это уже подтверждено. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцину... Мы стараемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля", - добавил Степанов.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский со своей стороны ведет переговоры о поставках вакцины с лидерами других государств.

Напомним, ранее Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19.