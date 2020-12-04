Новоизбранный мэр Черновцов Кличук выступил против жесткого карантина

Он считает, что это негативно скажется на экономике и на местных бюджетах

Он считает, что это негативно скажется на экономике и на местных бюджетах

Фото: Facebook

Мэр Черновцов Роман Кличук, который был избран городским головой во втором туре местных выборов, заявил, что он не поддерживает введение локдауна без компенсаций для местных советов.

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