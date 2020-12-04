Новоизбранный мэр Черновцов Кличук выступил против жесткого карантина
Мэр Черновцов Роман Кличук, который был избран городским головой во втором туре местных выборов, заявил, что он не поддерживает введение локдауна без компенсаций для местных советов.
Об этом Кличук рассказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.
Если Кабмин принимает решение о локдауне, то он должен принять решение, каким образом он поможет местным советам. Когда закрывают бизнес, останавливают транспортное сообщение, то это же однозначно влияет на экономику в целом и на местный бюджет", - сказал Кличук.
Он также добавил, что на сегодня в местном бюджете Черновцов не хватает 150 млн грн, также в городе огромные задолженности коммунальных предприятий.
Кличук считает, что сейчас власть можно убедить не вводить жесткий карантин, и добавил, что прежде чем вводить локдаун, власти должны принять общее решение с мэрами.
Мы найдем аргументы, почему это плохо, а дальше будем видеть", - сказал новоизбранный мэр Черновцов.
Напомним, 29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.
30 ноября ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах, выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре.