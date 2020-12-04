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04 декабря 2020, 11:45 319

Новоизбранный мэр Черновцов Кличук выступил против жесткого карантина

04 декабря 2020, 11:45 319
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Он считает, что это негативно скажется на экономике и на местных бюджетах
Он считает, что это негативно скажется на экономике и на местных бюджетах
Фото: Facebook
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Мэр Черновцов Роман Кличук, который был избран городским головой во втором туре местных выборов, заявил, что он не поддерживает введение локдауна без компенсаций для местных советов.

Об этом Кличук рассказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Если Кабмин принимает решение о локдауне, то он должен принять решение, каким образом он поможет местным советам. Когда закрывают бизнес, останавливают транспортное сообщение, то это же однозначно влияет на экономику в целом и на местный бюджет", - сказал Кличук.

Он также добавил, что на сегодня в местном бюджете Черновцов не хватает 150 млн грн, также в городе огромные задолженности коммунальных предприятий.

Кличук считает, что сейчас власть можно убедить не вводить жесткий карантин, и добавил, что прежде чем вводить локдаун, власти должны принять общее решение с мэрами.

Мы найдем аргументы, почему это плохо, а дальше будем видеть", - сказал новоизбранный мэр Черновцов.

Напомним, 29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

30 ноября ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах, выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре.

ЦИК назвала победителя выборов мэра Черновцов, Роман Кличук получил 59,54% голосов избирателей.

карантин Черновцы мэр локдаун Роман Кличук
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