Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны

Область перешла порог 50% заполненности коек

Область перешла порог 50% заполненности коек

Фото: Facebook

Во Львове не открывают больницы второй волны, так как ранее определенные профильные больницы справляются с потоком пациентов.

Об этом в эфире радио "Люкс FM" заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Все больницы, которые принимали пациентов с COVID-19, продолжают работать. Больных принимают Львовская областная инфекционная больница, Центр легочного здоровья и наши городские медицинские учреждения - 8-я больница, 1-я больница, больница скорой медицинской помощи", - сказал мэр города.

Он заверил, что медицинская система Львова справляется и коек в больницах достаточно.

В течение последних месяцев мы имеем достаточно ровную ситуацию с коронавирусом. Статистика по городу и области достаточно прозрачная. Но этот вирус не исчезнет, ​​пока не изобретут вакцину. Надо научиться с ним жить", - добавил Садовый.

Напомним, 10 августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Львовщине начали разворачивать больницы второй волны, так как в области зафиксировали наибольшее суточное количество случаев заражения коронавирусом.