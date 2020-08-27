Ляшко назвал три города, которые находятся под угрозой вспышки COVID-19

В Минздраве говорят, что сейчас нет показателей для усиления карантинных ограничений

В Минздраве говорят, что сейчас нет показателей для усиления карантинных ограничений

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На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, система Минздрава с критериями для усиления карантина более или менее показывает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, ушел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличение количества случаев", - добавил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 49 летальных случаев - это антирекорд. Всего в стране уже 2403 смертельных случаев.

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