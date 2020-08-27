14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
08:19  27 августа
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали одно нарушение режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 12:36 14

Ляшко назвал три города, которые находятся под угрозой вспышки COVID-19

27 августа 2020, 12:36 14
Читайте також українською мовою
В Минздраве говорят, что сейчас нет показателей для усиления карантинных ограничений
В Минздраве говорят, что сейчас нет показателей для усиления карантинных ограничений
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, система Минздрава с критериями для усиления карантина более или менее показывает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, ушел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличение количества случаев", - добавил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 49 летальных случаев - это антирекорд. Всего в стране уже 2403 смертельных случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус карантин Минздрав Украина Запорожье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Выборы мэра Житомира: все свои
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »