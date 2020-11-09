Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом

Он продолжит работать в привычном темпе

Он продолжит работать в привычном темпе

Офис президента

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"К концу рабочего дня получил не слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", — написал Ермак.

Он отметил, что на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров "нормандского формата".

"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся — точно не по моей вине", — добавил он.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся... Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 9, 2020

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.