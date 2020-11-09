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09 ноября 2020, 17:52 85

Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом

09 ноября 2020, 17:52 85
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Он продолжит работать в привычном темпе
Он продолжит работать в привычном темпе
Офис президента
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Глава Офиса президента Андрей Ермак, как и глава государства, заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"К концу рабочего дня получил не слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", — написал Ермак.

Он отметил, что на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров "нормандского формата".

"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся — точно не по моей вине", — добавил он.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся...

Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 9, 2020

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

коронавирус Украина Офис президента ОПУ болезнь
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