В Харькове с COVID-19 произошло то, что было в Италии, - глава ОГА
В Харькове уже остро не хватает врачей и коек для лечения больных COVID-19, пациентов приходится размещать в больницах области.
Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.
По его словам, Харьков и некоторые районы области официально оказались в "красной" зоне карантина, и это означает, что ситуация в городе крайне критическая.
Вам самоуверенно обещали "порвать коронавирус", но что-то пошло не так. Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал глава ОГА.
Он добавил, что в городе вводится обязательное соблюдение протиепидемчних требований, таких как соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и использование антисептических средств.
Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями Кабинета Министров Украины", - рассказал Кучер.
Он также призвал граждан соблюдать карантинные мероприятия и ценить свою жизнь и здоровье.
Напомним, в Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек
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