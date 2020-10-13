КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу на две недели

Контрольный пункт закроют в связи с карантином

Контрольный пункт закроют в связи с карантином

Фото: Facebook

Контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” на линии разграничения в Донбассе с 15 по 31 октября прекратит работу.

Как передает RegioNews, об этом сообщила общественная организация "Донбасс SOS”.

КПВВ "Станица Луганская” закрывают на проезд с 15 по 31 октября. Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок предпринятых карантинных мер может быть продлен.

Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу.