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13 октября 2020, 14:21 8

КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу на две недели

13 октября 2020, 14:21 8
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Контрольный пункт закроют в связи с карантином
Контрольный пункт закроют в связи с карантином
Фото: Facebook
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Контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” на линии разграничения в Донбассе с 15 по 31 октября прекратит работу.

Как передает RegioNews, об этом сообщила общественная организация "Донбасс SOS”.

КПВВ "Станица Луганская” закрывают на проезд с 15 по 31 октября. Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок предпринятых карантинных мер может быть продлен.

Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу.

ООС карантин граница КПВВ контроль
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