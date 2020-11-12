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12 ноября 2020, 12:13 9

Мэр Кропивницкого заболел коронавирусом

12 ноября 2020, 12:13 9
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Андрей Райкович находится в больнице
Андрей Райкович находится в больнице
Фото из открытых источников
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Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заболел коронавирусом и получил осложнение в виде пневмонии.

Как сообщает RegioNews, об этом Андрей Райкович написал в Facebook.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо...

Posted by Андрій Райкович on Thursday, November 12, 2020

Городской голова Кропивницкого сообщил о том, что находится в инфекционной больнице и "на себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких".

Должен сообщить, что пишу с 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких, - написал Райкович.

Он призвал всех соблюдать дистанцию, использовать средства защиты и мыть руки, без лишней надобности не выходить из дома.

Напомним, ранеее сообщалось, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

коронавирус пневмония мэр COVID-19 Кропивницкий
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