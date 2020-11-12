Мэр Кропивницкого заболел коронавирусом
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заболел коронавирусом и получил осложнение в виде пневмонии.
Как сообщает RegioNews, об этом Андрей Райкович написал в Facebook.
Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо...Posted by Андрій Райкович on Thursday, November 12, 2020
Городской голова Кропивницкого сообщил о том, что находится в инфекционной больнице и "на себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких".
Должен сообщить, что пишу с 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких, - написал Райкович.
Он призвал всех соблюдать дистанцию, использовать средства защиты и мыть руки, без лишней надобности не выходить из дома.
Напомним, ранеее сообщалось, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".