Мэр Кропивницкого заболел коронавирусом

Андрей Райкович находится в больнице

Андрей Райкович находится в больнице

Фото из открытых источников

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заболел коронавирусом и получил осложнение в виде пневмонии.

Как сообщает RegioNews, об этом Андрей Райкович написал в Facebook.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо... Posted by Андрій Райкович on Thursday, November 12, 2020

Городской голова Кропивницкого сообщил о том, что находится в инфекционной больнице и "на себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких".

Должен сообщить, что пишу с 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких, - написал Райкович.

Он призвал всех соблюдать дистанцию, использовать средства защиты и мыть руки, без лишней надобности не выходить из дома.

Напомним, ранеее сообщалось, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".