В Украине после выходных резко снизился суточный показатель COVID-19

Всего зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни

Всего зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни

Фото: из открытых источников

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 900 666 случаев, из них 506 718 человек выздоровели, летальных исходов - 15 247.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6 451 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников", - сообщил Степанов.

За прошедшие сутки зафиксировано 93 летальных случая, в больницы попали 1895 человек, 5154 пациента выздоровели. Осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).

Кроме того, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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