Украинские военные "разнесли на куски" российские минометы

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Украинские пограничники показали свежие кадры с фронта. Дронами были поражены российские минометы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу аэроразведки подразделения "Алекс" на Южно-Слобожанском направлении. Украинские дроны ударили по перемещению российской пехоты и позиции российских минометчиков, которую враг пытался маскировать.

"В результате точной работы украинских защитников живая сила оккупантов ликвидирована, а вражеский миномет вместе с позицией превращен в металлолом", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.