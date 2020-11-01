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01 ноября 2020, 10:57 191

Бывший мэр Павлограда Иван Метелица умер от COVID-19

01 ноября 2020, 10:57 191
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Иван Метелица также был одним из претендентов на мэрское кресло на нынешних выборах
Иван Метелица также был одним из претендентов на мэрское кресло на нынешних выборах
Фото: Павлоградский городской совет
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Экс-мэр Павлограда Иван Метелица скончался 31 октября от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Павлоградского городского совета.

31 октября 2020 на 64 году жизни перестало биться сердце Метелицы Ивана Сергеевича. Мэр Вершина А.О., депутаты городского совета, исполнительный комитет выражают родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича глубокое сочувствие", — сказано в сообщении.

Как пишут местные СМИ, сначала Метелица лечился в Павлоградской больнице интенсивного лечения, однако, после ухудшения состояния здоровья, был направлен санавиацией в Днепр, в областную больницу им. Мечникова.

Несколько дней Метелица находился в искусственной коме, однако врачам не удалось его спасти.

Справка: Иван Метелица родился 24 сентября 1957 в Павлограде. Окончил школу №2. После окончания Днепропетровского металлургического института и службы в армии работал на Днепропетровском заводе средств механизации.

С 1984 года работал на павлоградских предприятиях — Павлоградском механическом заводе, "Павлоградсильмаш", "Ливмаш" на руководящих должностях.

С 1990 года Метелица был заместителем председателя Павлоградского городского исполнительного комитета, а с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 – павлоградским городским головой.

В 2015 году был избран депутатом Павлоградского горсовета.

Напомним, 30 октября мэр города Новгород-Северский в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе состоятся повторные выборы.

28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

коронавирус смерть мэр COVID-19 Павлоград
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