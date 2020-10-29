COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 7 342 новых случаев
В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, COVID-19 диагностировали у 7 342 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 2990 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки на COVID-19 заболело 7 342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили в Харьковской - 575, Хмельницкой - 478, Одесской - 416 и во Львовской - 404 областях.
В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 577 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 370 417 человек, из них 151 632 выздоровели, летальных исходов - 6868.
Напомним, 27 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 7474 человек, умерли от осложнений 165 больных.
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