COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 7 342 новых случаев

С начала пандемии в стране заразились уже 370 417 человек

С начала пандемии в стране заразились уже 370 417 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, COVID-19 диагностировали у 7 342 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 2990 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки на COVID-19 заболело 7 342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили в Харьковской - 575, Хмельницкой - 478, Одесской - 416 и во Львовской - 404 областях.

В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 577 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 370 417 человек, из них 151 632 выздоровели, летальных исходов - 6868.

Напомним, 27 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 7474 человек, умерли от осложнений 165 больных.

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