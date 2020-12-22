В Минэкономики рассказали, представители каких отраслей подали больше всего заявок на пособие от государства

Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн

Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн

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В рамках реализации программы "Помощь работодателям до 8000 грн" в центры занятости было подано 7 082 пакеты документов для оказания такой помощи свыше 170 тысячам наемных работников. Документы можно было подать с 12 до 21 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн. Перечисление средств согласно заявок начнется уже завтра, то есть с 23 декабря", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Среди крупных предприятий, которые подали документы для получения помощи - Международный аэропорт "Борисполь", структурные подразделения АО "Укрзализныця", Областные отделения ДА "Укравтодор", АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ОА "Турбоатом" (Харьков), авиационная компания "Роза ветров" (Киев), ПО "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область), НПК "Прогресс" (Черниговская область), ООО "ВАТ Олимп" (Кировоградская область), ООО "ЮНИГРАН" (Житомирская область).

Больше всего данной программой заинтересовались представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Таким образом, работодатели подали заявки лишь на треть из предусмотренного в государственном бюджете суммы на эту программу в размере 1,8 млрд гривен.

Напомним, ранее у Зеленского пообещали, что большинство предпринимателей получат 8 000 гривен до конца года.