09:46  27 октября
В Украине за сутки обнаружили более 6600 новых случаев коронавируса
08:42  27 октября
Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
08:13  27 октября
Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 13:55

Заместитель Ермака заразилась коронавирусом

27 октября 2020, 13:55
Читайте також українською мовою
Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно
Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно
Facebook
Читайте також
українською мовою

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также заразился ее муж и дети.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, информирует RegioNews.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам заместителя председателя ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача. Сейчас Ковалив с семьей - на самоизоляции.

Наша семья пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на...

Posted by Yuliya Kovaliv on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, председатель Николаевской ОГА выздоровел от коронавируса.

Украина Офис президента болезнь президент офис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »