Заместитель Ермака заразилась коронавирусом

Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно

Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно

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Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также заразился ее муж и дети.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, информирует RegioNews.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам заместителя председателя ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача. Сейчас Ковалив с семьей - на самоизоляции.

Наша семья пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на... Posted by Yuliya Kovaliv on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, председатель Николаевской ОГА выздоровел от коронавируса.