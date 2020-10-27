Заместитель Ермака заразилась коронавирусом
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также заразился ее муж и дети.
Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, информирует RegioNews.
"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.
По словам заместителя председателя ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача. Сейчас Ковалив с семьей - на самоизоляции.
Наша семья пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на...Posted by Yuliya Kovaliv on Tuesday, October 27, 2020
Напомним, председатель Николаевской ОГА выздоровел от коронавируса.