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10 сентября 2020, 11:39 10

В Вооруженных силах за сутки на коронавирус заболело еще 44 человека

10 сентября 2020, 11:39 10
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В общем болеют 643 военных
В общем болеют 643 военных
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в составе Вооруженных сил Украины зафиксировали 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

10 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 643 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1440 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции и самоизоляции находятся 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 122 человека.

Известно, что из 44 больных на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек, а на лечении дома - 37 человек (Киевская область - 11, Львовская область - 10, Одесская область - 6, Черновицкая область - 2, Ровенская область - 3, Хмельницкая область - 1, Житомирская область и Полтавская области - 2). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, за все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов - 3023.

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