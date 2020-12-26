В Украине за сутки выявили 7 709 новых случаев COVID-19
В Украине за 25 декабря COVID-19 обнаружили у 7709 человек, зафиксирован 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
7709 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников”, - сообщил минимстр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. В Киеве 25 декабря было обнаружено 408 новых случаев заболевания, умерло 15 больных.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 019 876 человек;
- выздоровели - 651 917 человек;
- летальных случаев - 17 702;
- проведения ПЦР-тестов - 5 453 446.
Напомним, в Украине сутками ранее подтвердили 11 035 новых случаев коронавируса.
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