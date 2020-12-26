В Украине за сутки выявили 7 709 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской и Львовской областях

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 25 декабря COVID-19 обнаружили у 7709 человек, зафиксирован 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 7709 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников”, - сообщил минимстр. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. В Киеве 25 декабря было обнаружено 408 новых случаев заболевания, умерло 15 больных. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 019 876 человек;

выздоровели - 651 917 человек;

летальных случаев - 17 702;

проведения ПЦР-тестов - 5 453 446. Напомним, в Украине сутками ранее подтвердили 11 035 новых случаев коронавируса. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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