Буковина может попасть в "красную зону": второй день более сотни заболевших
В Черновицкой области фиксируют рост заболеваемости на коронавирус - второй день подряд более сотни новых случаев. Так, за минувшие сутки зафиксировано 108 случаев COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 новых случаев коронавируса. Было исследовано 432 образцов. Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае - 6777 человек", - заявил он.
По словам главы ОГА, если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону", что означает возврат к жестким карантинным ограничениям.
Также стало известно, что за минувшие сутки 46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 жителей Черновицкой области.
Напомним, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще восемь областей.