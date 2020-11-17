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17 ноября 2020, 14:06 3

Минздрав предупредил о последствиях спроса на антибиотики - за год потребление выросло в 40 раз

17 ноября 2020, 14:06 3
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Это может иметь тяжелые последствия для здоровья людей
Это может иметь тяжелые последствия для здоровья людей
Фото: из открытых источников
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Потребление антибиотиков в течение последнего года возросло в 40 раз, что может иметь отдаленные последствия для здоровья населения, ведь бесконтрольное употребление таких препаратов развивается антибиотикорезистентности.

Как передает RegioNews, об этом в Раде заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Потребление антибиотиков в течение 2020 года выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост потребления антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются не по назначению врача... Хочу обратить еще раз внимание - бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности, мы должны уже говорить об отдаленных последствиях этого", - сказал Ляшко.

Он проинформировал, что Министерство здравоохранения осуществляет контроль наличия антибиотиков в лечебной сети. Так, по данным Минздрава, остатков препарата цефтриаксон в лечебной сети - 1735 тыс. ампул, моксифлоксацина - 117 тыс., азитромицина - 177 тыс.

По словам Ляшко, сейчас на национальных складах в качестве резерва находятся препараты миропинем и амоксиклав на тот случай, если в каких-то регионах не будет хватать антимикробных препаратов.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза.

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