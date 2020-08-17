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17 августа 2020, 18:54 1

Самборский городской совет отказался усиливать карантин

17 августа 2020, 18:54 1
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Это решение местные депутаты приняли сегодня после митинга под стенами рады
Это решение местные депутаты приняли сегодня после митинга под стенами рады
Фото: Facebook
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Самборский городской совет на Львовщине отказалась выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлен красный – наивысший уровень эпидемиологической опасности.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на zaxid.net.

Местные депутаты решили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора в красную зону эпидемиологической опасности противоречит Конституции, а следовательно общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, позволили работать в привычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать в нарушение решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министра здравоохранения и председателя ЛОГА по отмене красного уровня эпидемиологической опасности в Самборе, поскольку считают, что оно не отвечает реальному положению дел с заболеваемостью Covid-19.

Напомним, сегодня в "красном" Самборе люди протестуют против усиления карантина .

коронавирус карантин Львов COVID-19 Львовщина горсовет Самбор
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