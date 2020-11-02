В Украине заработал контакт-центр по противодействию Covid-19 - Минздрав

Он будет функционировать круглосуточно

Он будет функционировать круглосуточно

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сегодня начал работу Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно Covid-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны и получить соответствующую информацию", - сообщил Степанов.

Министр уточнил, что звонить в контакт-центр по номеру 0-800-60-20-19 можно, если человек не может дозвониться своему семейному врачу, получить направление на анализы или компьютерную томографию, или возник вопрос с ПЦР-тестированием.

Степанов рассказал, что контакт-центр достаточно большой, сейчас там будет работать 150 операторов и он будет функционировать круглосуточно.

Все вызовы будут регистрироваться в системе, которая автоматически отправляет их на рассмотрение в регионы, затем после получения ответа оператор обязательно звонит тому, кто обращался за помощью.

Напомним, за 1 ноября больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Харьковской области - 817, во Львовской - 464, Черновицкой - 418 и Житомирской - 398 областях.