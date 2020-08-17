В Украине сменили распределение карантинных зон и ужесточили ограничения

Киев пока находится в "желтой" зоне

Киев пока находится в "желтой" зоне

Фото: из открытых источников

Из-за значительного уровня распространения коронавирусной болезни COVID-19 с сегодняшнего дня к "красному" уровню эпидемиологической опасности отнесены восемь административных единиц в Украине.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

С 00 часов 00 минут 17 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - добавил по этому поводу министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, к красной зоне будут относиться:

- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

- Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевой зоне:

- Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

- город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

- Николаевский и Саратский районы Одесской области;

- город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

- город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

К желтой зоне отнесли:

- город Киев;

- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

- город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

- города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

- Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Ранее сообщалось, что украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных Covid-19.

Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.