Члены избиркомов на спецучастках в больницах смогут бесплатно сдать ПЦР-тест

Это касается не только тех учреждений здравоохранения, где находятся больные с COVID

Это касается не только тех учреждений здравоохранения, где находятся больные с COVID

Рixabay

Члены избирательных комиссий на специальных избирательных участках, которые расположены в медицинских учреждениях, могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый. "Членам избирательных комиссий, которые работают на специальных избирательных участках, рекомендуется не позже чем за 72 часа (до дня голосования — ред.) пройти соответствующее ПЦР-тестирование", — отметил Постивый. По его словам, это касается не только тех учреждений здравоохранения, где находятся больные на COVID, это касается всех специальных участков учреждений здравоохранения. Он добавил, что, по данным Минздрава, тестирование будет бесплатным — для этого члены комиссий должны предъявить свои удостоверения. Постивый также заверил, что члены комиссий, которые будут работать в медучреждениях, где лечатся пациенты с COVID-19, будут иметь необходимые средства индивидуальной защиты. Работники больниц будут помогать им правильно одевать и снимать защитные средства, чтобы предотвратить заражение. Напомним, ранее в Минздраве пообещали решить проблему с очередями на ПЦР-тестирование.

.