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27 ноября 2020, 16:25 1

Минздрав может развернуть восемь госпитальных баз на Киевщине

27 ноября 2020, 16:25 1
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Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу
Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу
Рixabay
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Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области. Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"Сеть госпитальных баз в Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения ныне рассматривает Министерство охраны здоровья", - информирует ведомство.

В настоящее время в регионе пациентов с коронавирусом принимают 23 больницы, которые рассчитаны на 2185 койкомест.

"Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - подчеркивают в ОГА.

В администрации обращают внимание, что сейчас госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1217 пациентов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.

коронавирус Украина карантин Минздрав Киевская область
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