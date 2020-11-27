Минздрав может развернуть восемь госпитальных баз на Киевщине

Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу

Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу

Рixabay

Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области. Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"Сеть госпитальных баз в Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения ныне рассматривает Министерство охраны здоровья", - информирует ведомство.

В настоящее время в регионе пациентов с коронавирусом принимают 23 больницы, которые рассчитаны на 2185 койкомест.

"Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - подчеркивают в ОГА.

В администрации обращают внимание, что сейчас госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1217 пациентов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.