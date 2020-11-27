Минздрав может развернуть восемь госпитальных баз на Киевщине
Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области. Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"Сеть госпитальных баз в Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения ныне рассматривает Министерство охраны здоровья", - информирует ведомство.
В настоящее время в регионе пациентов с коронавирусом принимают 23 больницы, которые рассчитаны на 2185 койкомест.
"Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - подчеркивают в ОГА.
В администрации обращают внимание, что сейчас госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1217 пациентов.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.