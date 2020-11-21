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В Украине - новый антирекорд больных COVID-19 за сутки: подтвердили почти 15 тысяч случаев
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21 ноября 2020, 10:37 6

В Украине - новый антирекорд больных COVID-19 за сутки: подтвердили почти 15 тысяч случаев

21 ноября 2020, 10:37 6
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Умерло за прошедшие сутки 215 человек
Фото из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Больше всего случаев в Днепропетровской области и Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.

По данным Минздрава, за минувшие сутки совершили 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).

Также были госпитализированы 1 761 личность; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 282 313.

14 580 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Friday, November 20, 2020

Напомним, 19 ноября в Украине обнаружили 14 575 новых случаев COVID за сутки.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав
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