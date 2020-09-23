Кабмин выделил 14,5 миллиона для областных COVID-лабораторий

Это связано с ростом количества новых случаев заболевания

Это связано с ростом количества новых случаев заболевания

Фото: Кабмин

Кабинет Министров перенаправил 14,5 млн грн на закупку оборудования для областных лабораторных центров Минздрава, которые осуществляют тестирование на COVID-19.

Распоряжение было принято на заседании Кабмина, передает RegioNews.

Таким образом, Правительство перераспределило средства по бюджетной программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, возникла необходимость в увеличении количества тестов на COVID-19 методом ПЦР лабораторными центрами Минздрава", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, необходимо дополнительное финансирование закупок оборудования.

Для 11 областных лабораторных центров планируют приобрести станции автоматической экстракции РНК стоимостью 1 млн 250 тыс. грн каждая, а также амплифактор для Ровенского областного лабораторного центра стоимостью 848 тыс. грн.

Напомним, Минздрав внес изменения в стандарт госпитализации пациентов с COVID-19, обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска.