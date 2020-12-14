Глава Николаевской ОГА получил повторный отрицательный тест на COVID-19
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сегодня получил повторный отрицательный тест на COVID-19.
Об этом сообщил сам Ким на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт RegioNews.
Как и обещал, держу вас в курсе событий. Сегодня получил отрицательный тест и уже нет симптомов болезни, поэтому завтра возвращаюсь к работе. Относительно моей семьи - жена чувствует себя неплохо, завтра сделает повторный тест, - написал Виталий Ким.
Всім доброго дня. Як і обіцяв, тримаю вас у курсі подій. Сьогодні отримав негативний тест та вже не маю симптомів...Posted by Vitaliy Kim on Monday, December 14, 2020
Он добавил, что впереди много работы, которую "невозможно сделать без надежной и квалифицированной команды".
Поэтому уже завтра подаю в Кабинет министров две кандидатуры заместителей на согласование. Уверен, что этот вопрос будет решен быстро, ведь у нас отсутствует время на расшатывание. Итак, к работе! А вам желаю не болеть, - написал Ким.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию.