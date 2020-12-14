Глава Николаевской ОГА получил повторный отрицательный тест на COVID-19

Он возвращается к работе

Он возвращается к работе

Фото из открытых источников

Об этом сообщил сам Ким на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт RegioNews.

Как и обещал, держу вас в курсе событий. Сегодня получил отрицательный тест и уже нет симптомов болезни, поэтому завтра возвращаюсь к работе. Относительно моей семьи - жена чувствует себя неплохо, завтра сделает повторный тест, - написал Виталий Ким.

Всім доброго дня. Як і обіцяв, тримаю вас у курсі подій. Сьогодні отримав негативний тест та вже не маю симптомів... Posted by Vitaliy Kim on Monday, December 14, 2020

Он добавил, что впереди много работы, которую "невозможно сделать без надежной и квалифицированной команды".

Поэтому уже завтра подаю в Кабинет министров две кандидатуры заместителей на согласование. Уверен, что этот вопрос будет решен быстро, ведь у нас отсутствует время на расшатывание. Итак, к работе! А вам желаю не болеть, - написал Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию.