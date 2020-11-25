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25 ноября 2020, 11:10 11

Бесплатное тестирование на COVID-19 планируют проводить на КПВВ – замминистра реинтеграции

25 ноября 2020, 11:10 11
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Один такой центр уже работает, в декабре заработают еще два, а в следующем году – на всех КПВВ
Один такой центр уже работает, в декабре заработают еще два, а в следующем году – на всех КПВВ
Фото из открытых источников
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Заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщает о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Об этом сказала Инна Голованчук в интервью Интерфакс-Украина, сообщает RegioNews.

Относительно услуг, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, заместитель министра сообщила, что там планируется проводить бесплатное тестирование на COVID-19.

Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье (г. Счастье Луганской области – ред.). В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области – ред.), а также модернизирован на Чонгаре (с. Чонгар Генического района Херсонской области возле админграницы с Автономной Республикой Крым – ред.). В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ, - сказала Голованчук.

По ее словам, эта процедура будет происходить согласно с алгоритмом действий, который будет наработан по услугам, предоставляемым на "первичке" в медицинском кабинете такого сервисного хаба. "Будет осуществляться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, будет ли это для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - подчеркнула заместитель министра.

Голованчук надеется, что такая услуга начнет работать до конца года.

По крайней мере, средства на это искали, и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень важный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за свой счет и ждут, когда поступят результаты. Такой подход не совсем гуманный до наших граждан, учитывая, что все это - территория Украины, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТКГ в очередной раз не договорились о разблокировании пунктов пропуска на Донбассе.

КПВВ Минздрав COVID-19 Министерство тесты
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