Украинских предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов
Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100)
Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100)
В Украине будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3890.
Документ поддержал 241 нардеп, пишет RegioNews.
Согласно закону, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.
Штрафовать будут:
- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,
- обслуживание клиентов без таких средств защиты в период карантина.
Напомним, за прошедшую неделю нарушителей масочного режима оштрафовали на почти полмиллиона.
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