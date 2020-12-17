Украинских предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100)

Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100)

Фото: Рixabay

В Украине будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3890.

Документ поддержал 241 нардеп, пишет RegioNews. Согласно закону, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн). "Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона. Штрафовать будут: за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,

обслуживание клиентов без таких средств защиты в период карантина. Напомним, за прошедшую неделю нарушителей масочного режима оштрафовали на почти полмиллиона.

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