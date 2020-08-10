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10 августа 2020, 12:14 5

Карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят - Шмыгаль

10 августа 2020, 12:14 5
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В Украине не знают, какая ситуация с коронавирусом в оккупированных районах
Фото: Facebook
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что для тех людей, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию из оккупированной Луганщины и Донетчины, карантин будет сохранен.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Такое решение премьер объяснил тем, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в ОРДЛО.

По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает... В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до этого времени", – сказал Шмыгаль.

Напомним, что в марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения на Донбассе. В июне движение начали постепенно восстанавливать.

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Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавирус.

Денис Шмыгаль ОРДЛО карантин граница премьер
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